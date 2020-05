Häftling kam mit falscher Identität frei

Eine peinliche Panne gab es, wie erst jetzt bekannt wurde, jüngst in der Justizanstalt Wien-Josefstadt: Ein Häftling tauschte mit seinem Zellengenossen die Identität und marschierte statt diesem irrtümlich in die Freiheit.



"Ja, das stimmt", bestätigt Cornelia Leitner von der Vollzugsdirektion einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 30. Juni. Ein wegen Einbruchs verurteilter 31-jähriger Serbe, der eigentlich noch einige Monate Haft verbüßen sollte, gab gegenüber den Wachbeamten einfach Namen und Alter seines Zellengenossen an. Denn der 42-Jährige sollte an diesem Tag offiziell entlassen werden, nachdem er seine Strafe wegen Hehlerei abgesessen hatte. Niemandem fiel zunächst der Rollentausch auf: Der Serbe marschierte ganz einfach aus dem Gefängnis. Und tauchte anschließend sofort unter.