Gulasch für den Extremschrammler

Thomas Platzer

Tina Csenar

Platzer

Csenar

Das Ambiente des Brandstetter hat vor zwanzig Jahren auchund seine Lebensgefährtinangezogen. Vom Rastplatz während ihres Wohnungsumbaus wurde es zum Stammlokal. Bis die damalige Pächterin in Pension ging und das Paar beschloss, das Lokal zu übernehmen. Seitdem versorgenundFrühaufsteher um sieben Uhr mit dem ersten Kaffee; servieren geröstete Leber oder steirische Endivie zur angeregten Diskussion oder während einer Partie Tarock und bieten alle zwei Wochen Livemusik.

Apropos Auftritt. Roland Neuwirth ist derzeit auf Jubiläums- und anschließend auf Abschiedstour. Vor 40 Jahren gründete er die Band Extremschrammeln und erneuerte damit das Wienerlied. Bis Ende des Jahres tourt das Quintett durch Österreich. Angefangen hat für Neuwirth alles mit einer Wandergitarre. Die hing im Wäschekasten und faszinierte ihn. Also traktierte er seinen Vater, bis der ihm drei Griffe zeigte. Den Rest brachte Neuwirth sich selbst bei.

Zuerst spielte er hauptsächlich Blues. "Ich dachte lange Zeit ja auch, ich sei ein Schwarzer aus Louisiana", sagt Neuwirth und lacht. Denn der Musiker ist zwar in Floridsdorf aufgewachsen, wohnt nun in Hernals und schreibt Wienerlieder – seine große Liebe gilt aber Amerika. Das macht sich nicht nur in den Blues- oder Jazz-Elementen seiner Lieder bemerkbar, sondern auch in seinem Chrysler 300C und dem Schaukelstuhl auf der Veranda seines Bauernhauses im Waldviertel. Das erinnert an ein Herrenhaus in den Südstaaten. Auch sein Hut ist aus Amerika. Den rückt er nun zurecht, lehnt sich nach den Debrezinern mit Saft zurück und zündet eine Zigarette an: "Zu Bier und Kaffee braucht es einfach eine Zigarette." Und wenn das verboten wird? "Dann geh ich einfach nicht mehr aus", scherzt er.