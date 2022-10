Gruppe ging auf zwei Männer los, weil sie "zu laut Musik hörten"

Der brutale Übergriff passierte bereits am 22. Mai: Die jungen Männer waren schon in der S-Bahn aneinandergeraten. Der Grund war, dass der fünfköpfigen Gruppe die Musik der zwei späteren Opfer zu laut war. Laut Polizei sollen drei der Männer den 23-Jährigen sowie den 32-Jährigen in der Folge aufgefordert haben, die Musik abzuschalten.

Nachdem die Männer bei der S-Bahnstation Meidling ausstiegen, soll die Gruppe in der Wilhelmstraße gegen 0.30 Uhr auf die zwei anderen losgegangen und ihnen schwere Stich- und Schnittwunden zugefügt haben. Danach dürfte die Gruppe die Flucht ergriffen haben.

Hinweise an die Polizei

Die fünf Verdächtigen wurden in der S-Bahnstation von Kameras der Videoüberwachung gefilmt. Die Polizei hat nun Fotos veröffentlicht und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.