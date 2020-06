Großer Zeitverlust bei Krebstherapie

Österreichs

Hawliczek

Doch warum schneidet ausgerechnet das AKH, immerhinwichtigstes Spital, bei Brustkrebs so schlecht ab? "Ein Grund dafür sind die vielen Umbauten in den anderen Wiener Krankenhäusern", sagt. Dadurch werde das AKH massiv mit Patienten überlastet. Im AKH regiert man auf die Studie verschnupft: Man könne die Daten nicht nachvollziehen, heißt es in einer ersten Stellungnahme.

"Sie zeigen jedenfalls: Die Krebsbehandlung ist in Österreich nicht ,state of the art‘", kritisiert ÖVP-Gesundheitssprecher Erwin Rasinger. "Die Kapazitäten in der Strahlentherapie müssen dringend ausgebaut werden." Länder und Bund müssten sich auf einen Weg einigen. Der für Ende April vorgesehene runde Tisch zum Thema sei ein erster Schritt in die richtige Richtung.