Große Drogen-Razzia am hippen Yppenplatz

Gerald Engelmaier, Besitzer des gleichnamigen Café, meint, die Zahl der Einsätze sei in den vergangenen zwei Monaten stark gestiegen. "Für Kunden ist es schon störend, so viele Polizisten am Platz zu haben. Über die Drogenszene hat sich davor aber niemand aufgeregt."

Seit der Eröffnung einer Fußgängerzone und neuer- Restaurants hat nicht nur das Publikum gewechselt. Auch die Mieten sind gestiegen. Und was sagen die Jungen vor Ort? Eine Gruppe Jugendlicher meinte zum Thema Drogen: In der Josefstädter Straße sei es schlimmer.