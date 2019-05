Großbrand in Wien-Simmering: Brandursache ist noch unklar

Nach dem Brand am Dachgeschoß einer Wohnhausanlage am Simmeringer Enkplatz, der die Feuerwehr am Samstag und die ganze Nacht auf Sonntag beschäftigte, werden immer noch Sicherungsarbeiten vorgenommen. "Es besteht nach wie vor die Gefahr, dass Teile vom Dach fallen", sagt Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Die Feuerwehr muss die losen Teile nun zerkleinern, um sie abzutransportieren.

Sanierungsarbeiten

Die Brandursache ist unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt aber seit gestern. Erste Fachfirmen haben laut Schimpf mit ersten Sanierungsarbeiten begonnen. Die Wohnungen im unteren Bereich des Hauses sind teilweise unversehrt, in den oberen Geschoßen aber in manchen Teilen des Hauses völlig zerstört.

Derzeit begleitet die Feuerwehr die Bewohner in ihre Wohnungen. "Wir ermöglichen einen sicheren Zugang, um Dokumente und Medikamente zu holen", sagt Schimpf. Laut Polizei sind in der Wohnhausanlage 370 Personen in den 162 vom Brand betroffenen Wohnungen gemeldet.Fünf Personen wurden wegen Rauchgasvergiftungen in Spitäler gebracht.