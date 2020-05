Prater-Großbrand: "Jetzt ist alles hin"

Da sich in Lokalen oft Gasflaschen befinden, wurde wegen der Explosionsgefahr auch der Katastrophenzug der Rettung alarmiert. Da auch akute Einsturzgefahr herrschte, konnten die Feuerwehrmänner keinen Innenangriff starten. Zumindest ein Übergreifen auf andere Betriebe, wie eine Geisterbahn, konnte verhindert werden.

Für die Feuerwehrmänner gab es seit Silvester jedenfalls wenig Ruhepausen. Am Mittwochnachmittag kam es in „Mamas Kitchen“ in der Krugerstraße (Innere Stadt) zu einem Kellerbrand, am Donnerstag in der Früh brannte das Lokal „Lalas Grill“ in der Wiedner Hauptstraße 139. Gleichzeitig mit dem Brand im Prater war die Feuerwehr auch in der Technischen Universität im Einsatz – dort brannte ein Laborraum aus.