In Wien wird auf die Grippesaison mit verlängerten Ordinationszeiten reagiert: Stadt, Gebietskrankenkasse (WGKK) und die Wiener Ärztekammer haben vereinbart, dass jeweils drei niedergelassene Kinderärzte auch am Samstag und Sonntag - von 10.00 bis 15.00 Uhr - öffnen. Das teilte die WGKK am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Wochenenddienste sollen bis Ende März angeboten werden.