Gewitter ziehen auf Wien zu, Pfingsten wird sommerlich

Endlich ist der Fr√ľhsommer da, am Dienstag wird er aber von Gewittern begleitet, die teilweise heftig ausfallen k√∂nnen. Schon in den Mittagsstunden kommt es in der Osth√§lfte des Landes immer wieder zu Unwettern, die teilweise von Starkregen begleitet werden k√∂nnen. Das ist laut Meteorologe Konstantin Brandes von Ubimet aber kein Grund zur Sorge: "Die Fl√ľsse und B√§che f√ľhren derzeit zwar viel Wasser, da die Gewitter am Dienstag aber eher kleinfl√§chig ausfallen werden, sollten die Gew√§sser nicht gef√§hrlich steigen. Es kann eher zu √úberflutungen in Kellern und Unterf√ľhrungen kommen".

Nach der kurzen Kaltfront geht es am Mittwoch wechselhaft weiter. Mit Ausnahme des freundlichen Nordostens ist es österreichweit oft dicht bewölkt - das ändert sich aber schon am Donnerstag.