Gewinnspiel: „Abrakabim“ – Ulrike Kriegler verzaubert

Du bist nie zu alt und es ist nie zu spät – das vertreten die österreichische Kabarettistin Ulrike Kriegler und Comedyzauberer Peter DeVille in ihrem neuen Bühnenprogramm „Abrakabim – Das magische Comedy Start-up“.

Unabhängig voneinander verirren sich Kriegler und DeVille dabei im Arbeitsamt. Einen Job bekommt zwar keiner der beiden, dafür erhalten sie von der Angestellten eine Broschüre. Diese beschreibt, wie sie reich werden können: Ein Start-up sei der Schlüssel zum Glück.

Als „Die magischen Zweizylinder“ beschließen Kriegler und DeVille deshalb, gemeinsam ein Unternehmen zu gründen. Denn sie wollen als Magier berühmt werden und nach Las Vegas reisen. Um nichts falsch zu machen, befolgen sie die Tipps und Ratschläge des Folders – jedoch auf ihre eigene Art und Weise.

Ironie und Illusionen

Marketingstrategien wie „Sex sells“ werden so im Kabarett zu originellen Pointen. Auch an Selbstironie fehlt es den beiden Jungunternehmern nicht. Natürlich kommen Illusionen beim Kabarett „Abrakabim“ nicht zu kurz.

Dieses führen die beiden Komiker am 24. Mai im Orpheum Wien auf. Der KURIER verlost dafür 2 x 2 Karten.

Kriegler spielt nicht das erste Mal im Orpheum. 2012 gab sie dort gemeinsam mit ihrer damaligen Bühnenpartnerin Nora Summer ihr Programm „Himmel, Arsch und Titten“ zum Besten. Nun steht Kriegler mit DeVille auf der Bühne. „Durch meinen neuen Bühnenpartner habe ich zaubern gelernt, was das Publikum fasziniert – besonders, weil es auf witzige Art passiert“, sagt Kriegler.

Peter DeVille wurde 2003 österreichischer Staatsmeister in der Tischzauberei. Auf die Auszeichnung folgten viele Auftritte im Ausland, unter anderem in Schweden, Griechenland und Monaco.

GEWINNSPIEL

Der KURIER verlost 2 x 2 Karten für das Kabarett „Abrakabim – Das magische Comedy Start-up“ am 24. Mai um 20 Uhr im Orpheum Wien (22., Steigenteschgasse 94b). Teilnahme unter: KURIER.at/ gewinnspiele. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Rechtsweg ausgeschlossen, Barablöse nicht möglich. Gilt nur für Verbraucher im Sinne des KSchG. Achtung! Einsendeschluss ist der 22.05.2019, 23.55 Uhr.