Geschummelt: Schüler müssen wieder zur Matura

Die Stimmung auf der Maturareise dürfte etwas getrübt sein – zumindest bei zwei Klassen in Wien. Die Schüler der 8a des Oberstufenrealgymnasiums Hegelgasse 14 in der City und einer Klasse des Oberstufenrealgymnasiums Henriettenplatz in Rudolfsheim-Fünfhaus dürften fast komplett ihre Mathematik-Matura erschwindelt haben – das berichten die Salzburger Nachrichten. Der Wiener Stadtschulrat beruft sich auf den Datenschutz, dementiert den Bericht aber nicht.

Aufgeflogen war der Schwindel durch eine nachträgliche Kontrolle durch Schulinspektoren. Und die entdeckten verblüffende Ähnlichkeiten bei den Mathe-Prüfungen. Mehrere Fehler sollen sich durch fast sämtliche Arbeiten durchgezogen haben. In der Hegelgasse soll sich außer einem Mädchen die gesamte Klasse die Reifeprüfung erschummelt haben.

Möglich wurde das, indem die Lehrer demonstrativ weggeschaut haben sollen. Laut SN war es den Schülern so möglich, die Aufgaben mit dem Handy zu fotografieren und via WhatsApp an ihre Nachhilfelehrer zu schicken. Diese sandten die Lösungen zurück – doch auch Nachhilfelehrer machen Fehler.