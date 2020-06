Geräuschesammler vetont Wien

Stille findet man in Österreich kaum noch. Nur im Toten Gebirge könnte es sich ausgehen mit der Gipfelruh`. Die abgeschiedene Gebirgsgruppe liegt im richtigen Abstand zu allen Verkehrsadern, „den Versuch wäre es wert, dort nach dem stillsten Ort Österreichs zu suchen". Der US-Tonjäger Gordon Hempton nennt die Ruhe vor dem menschlichen Lärm „Wahrheit". Um den letzten friedlichen Flecken der USA, den Olympic National Park bei Seattle, zu schützen, bittet Hempton Fluglinien, die Routen ihrer Jets zu ändern. So weit würde Kapeller nicht gehen: „Absolute Stille hat etwas Unheimliches." Zu seinem Hobby ist der Forscher zufällig gekommen. Im YMCA in New York saß er eines Tages am Fenster und war verblüfft. „Ich war zum ersten Mal in New York. Aber das, was von der Straße heraufgekommen ist, habe ich gekannt. Aus Hollywood-Filmen." Hätte Kapeller einen Wunsch frei, dann würde er im Wien um 1900 Töne sammeln wollen – freilich „vor der Motorisierung".