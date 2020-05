Gemeindewohnungen: Zugang wird strenger

Schon im Vorfeld sorgten die neuen Vergaberegeln für Gemeindewohnungen und geförderten Wohnungen für heftige innerkoalitionäre Debatten, jetzt ist es offiziell: Die Stadt wird künftig alteingesessene Wiener bei der Vergabe solcher Wohnungen bevorzugen. Wohnbau-Stadtrat Michael Ludwig ( SPÖ) präsentierte am Mittwoch ein entsprechendes Bonus-System, das bereits mit 1. Juli in Kraft tritt.

Und so sieht die Regelung im Detail aus: Wer schon volle fünf Jahre in Wien hauptgemeldet ist (egal ob In- oder Ausländer), rückt in der Warteliste um drei Monate nach vorne. Bei zehn Jahren sind es sechs Monate. Der maximale Bonus beträgt neun Monate, wenn man 15 Jahre oder länger in Wien hauptgemeldet ist. Wie viele Wiener von dieser Regelung profitieren werden, wagt Ludwig allerdings noch nicht zu prognostizieren.

Schon bisher galt, dass man mindestens zwei Jahre in Wien hauptgemeldet sein musste, wenn man eine Gemeindewohnung bekommen wollte. Diese Regelung wird künftig ebenfalls für alle Wohnungen gelten, die über die Wohnberatung Wien vergeben werden – also auch geförderte Wohnungen oder Smart-Wohnungen. Auch weitere Vormerk-Richtlinien werden künftig einheitlich für das gesamte Wohnungsangebot gelten.

Die Bevorzugung von Langzeit-Wienern hatte Ludwig zuletzt massive Kritik des grünen Koalitionspartners eingebracht. Die Maßnahme sei ein Zugeständnis an die FPÖ-affine Klientel im Gemeindebau.