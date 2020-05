Gegen Rechtswalzer in der Hofburg

Unterdessen tobt der Polit-Streit um den Ball weiter: Der grüne Nationalrat Karl Öllinger kritisiert, dass Medien von der Veranstaltung ausgeschlossen sind. "Die Erklärung dafür: Am Ball marschieren Rechtsextreme aus aller Herren Länder auf, die ungestört ihren Geschäfte nachgehen wollen." Als Beispiel aus früheren Jahren nennt Öllinger den NPD-Funktionär Jörg Hähnel, rechtskräftig wegen Billigung von Straftaten verurteilt.

"Ich lese in der Presse, welche Gäste ich in den vergangenen Jahren hatte", kontert Ball-Organisator und Wiener FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler. Es sei unmöglich, für jeden Besucher die Verantwortung zu tragen. Auch bei anderen Bällen seien vorbestrafte Gäste nicht auszuschließen. Und natürlich könnten sich Medien akkreditieren. Über die Zulassung würden die Gremien entscheiden. "Wir schauen uns dabei an, wie die Berichterstattung über den Ball in den vergangenen Jahren war."