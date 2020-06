Gefesselter Mann mit Tuch erdrosselt

Es war der beißende Gestank, der Hannelore Böhm am vergangenen Sonntag zum Schnüffeln brachte. „Ich bin erst in den Keller, dann zu den Wohnungen. Und da hab’ ich gemerkt, dass der Verwesungsgeruch eigentlich aus der Parterre-Wohnung kommt“, schildert die Pensionistin. Sie alarmierte die Polizei – wenig später fanden die Beamten in der Wohnung in der Haymerlegasse in Ottakring die Leiche eines 35-jährigen Türken.

Am Hals hatte der Mann auffällige Druckstellen. Eine Obduktion am Montag ergab: Es war Mord. Der Türke dürfte mit einem Stofftuch erdrosselt worden sein. Zudem waren seine Arme am Rücken gefesselt – ebenfalls mit einem Stofftuch. Die Leiche des Mannes wurde nackt auf dem Boden bei der Couch gefunden. Vermutlich dürfte die Tat eineinhalb bis zwei Wochen zurückliegen.