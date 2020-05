Gefesselte Leiche: Polizei bittet um Hilfe

Die mysteriöse Bluttat an der wohlhabenden Geschäftsfrau Elisabeth Wieninger-Forster führt die Ermittler jetzt auch in die bizarre Sadomaso- und Fesselungsszene.



Wie berichtet, wurde die 48-jährige ehemalige Holzhändlerin Samstagvormittag tot in ihrem Nobel-Apartment in der Wiener Innenstadt ( Rauhensteingasse 7) gefunden. Sie lag in Reizwäsche, an Händen und Füßen gefesselt, auf der Couch. Laut Obduktion wurde sie mit einem am Tatort sichergestellten Gürtel erdrosselt.



Mehrere Indizien, aber keine Beweise führen in die Welt der gefährlichen Sexpraktiken wie Fesselungen oder Atemkontrolle. Weiters wollen Zeugen die Frau öfter mit verschiedenen Männern im Umfeld ihrer Wohnung gesehen haben.



Die ermittelnden Beamten des Landeskriminalamtes bit-ten unter Tel.: 01/31310-33110 (Gruppe Stöckelhuber) um Hinweise. Zwei Fragen werden an die Öffentlichkeit gerichtet: Wer hat Elisabeth Wieninger-Forster, Rufname Sissi, ab Dienstag, 13. September, gesprochen, und wer kann Angaben über ihren Aufenthalt bzw. Aktivitäten ab dem 13. September machen? Ein Anhaltspunkt kann auch die Tätowierung ( Ich bereue nichts ) am rechten Unterarm des Opfers sein.