Gebrechen im U-Bahn-Netz: U6 und Teile der U3 standen still

Auf der U6 wurden alle Züge kurz vor 17 Uhr in den Haltestellen angehalten. Der Grund: Das System, mit dem die Weichen gestellt werden, hatte eine Panne. Konkret soll die Fernsteuerung der Stellwerke in der zentralen Leitstelle in Erdberg defekt gewesen sein, hieß es.

"Wir mussten daher die Stellwerke mit Mitarbeitern besetzen", sagte Wiener-Linien-Sprecher Dominik Gries. Tausende Fahrgäste waren gezwungen, auf die Straßenbahnen auszuweichen. Zwei Stunden später hieß es auf dem Twitter-Konto der Wiener Linien: "U3 und U6 wieder durchgängig unterwegs." Am Abend mussten die Fahrgäste aber noch längere Wartezeiten in Kauf nehmen.