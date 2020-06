Fußfessel für Ex-Chef der Rapid-"Ultras"

Nicht viele U-Häftlinge dürfen so einfach nach Hause gehen und mit einer Fußfessel leben. In den vergangenen Jahren wurde dies bei rund 2000 Insassen nur in 24 Fällen genehmigt. Neun U-Häftlinge tragen derzeit eine Fußfessel, drei davon sind mutmaßliche Rapid-Hooligans.

Darunter ist Oliver P., Ex-Capo der Rapid-Ultras und bereits zum zweiten Mal mit dem Gesetz gröber in Konflikt geraten. "Am Dienstag wurde ihm die Fußfessel angepasst, am Mittwoch wurde er aus der U-Haft entlassen", bestätigt sein Anwalt Marcus Januschke. Er bezeichnete das als "sinnvolle Entscheidung, so bleibt die soziale Integration vorhanden". Denn Oliver P. habe einen Beruf, und dem könne er jetzt nachgehen. Ausdrücklich untersagt sei ihm vom Gericht jeglicher Kontakt mit Rapid-Ultras oder ein Stadionbesuch. Auch ein Bewährungshelfer wurde dem 32-Jährigen deshalb zur Seite gestellt.

Oliver P. wurde erst im vergangenen Juni zu 14 Monaten unbedingter Haft verurteilt. Laut diesem Urteil war er maßgeblich in eine Schlägerei am Westbahnhof verwickelt. Sein Anwalt beantragte schon damals eine Fußfessel für ihn, die auch bewilligt wurde. Kurioserweise exakt an jenem Tag, als Oli-ver P. in eine Großrazzia geriet.