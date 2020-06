Fußballfans überfielen Wiener Nobel-Juweliere

Der Polizei ist ein schwerer Schlag gegen die Organisierte Kriminalität am Balkan gelungen. Innerhalb weniger Wochen wurden gleich drei Gruppierungen zerschlagen. Geklärt wurden unter anderem vier Überfälle auf Wiener Nobel-Juweliere, darüber hinaus wurden mehr als 200 Kilogramm Suchtgift sichergestellt.

Besonders spektakulär ging offenbar der Fanclub "Alcatraz" des serbischen Fußballspitzenclubs Partisan Belgrad vor. "Sie haben so ziemlich alles gemacht", erklärt Ernst Geiger vom Bundeskriminalamt. Darunter fielen Überfälle auf die Wiener Nobeljuweliere Arnold, Ellert und Schwöt im vergangenen Jahr sowie ein Raub auf einen weiteren Juwelenhändler in der Favoritenstraße. Dazu überfielen sie laut Bundeskriminalamt fünf Postämter in der Bundeshauptstadt, brachen in sieben Wohnungen in Oberösterreich ein und schmuggelten ein halbes Kilo Heroin sowie einige tausend Stangen Zigaretten nach Österreich.