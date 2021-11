Für Feinschmecker: Die neuen Hauben der Wiener Küche

Austern aus verschiedenen Regionen, beim Kosten soll man den Unterschied schmecken. Gebeizte Sardinen, Miesmuscheln mit Chorizo-Wurst oder eine vierzehn Tage lang gereifte Gelbschwanzmakrele. So etwas, und vor allem dry aged Fisch –, ist neu in Wien. Dahinter steckt Stefan Doubek. Der 28-Jährige ist Chefkoch in der neuen Umar Fischbar am Naschmarkt. Er ist die große Überraschung des soeben erst veröffentlichten Restaurantguides Gault&Millau 2022.

„Wir haben sofort drei Hauben und 16,5 Punkte bekommen, sind damit der höchste Neueinsteiger und wir wussten nicht einmal, dass jemand bei uns testen war“, sagt Doubek im Gespräch mit dem KURIER.

Acht Plätze

Seit September gibt es die Bar. Um 185 Euro kann man sich, wenn nicht gerade Lockdown ist, bei einem Menü für zwei Personen durchkosten. Drinnen gibt es acht Plätze, draußen 20. Doubek lernte im Dreisternerestaurant Core by Clare Smith in London oder im Zweisternerestaurant Jordnær in Kopenhagen.

Daher kommt seine Vorliebe für exquisite Tapas aus dem Meer und anderen Gewässern. Er lernte aber auch fünf Jahre lang bei einem anderen stadtbekannten Hauben-Koch, nämlich Konstantin Filippou.