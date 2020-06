Für den Ernstfall richtig ausgebildet

Defibrillatoren sind am effizientesten, wenn sie im öffentlichen Raum zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund rüstete Jürgen Schmidt, Chef einer Hausbetreuungsfirma seine 23 Fahrzeuge, die täglich im Wiener Stadtgebiet unterwegs sind, im Sommer 2013 mit Defibrillatoren aus.

„Alle Mitarbeiter haben einen Kurs absolviert indem sie nicht nur Erste-Hilfe-Maßnahmen erlernten, sondern auch den Umgang mit Defis. Im Ernstfall können meine Mitarbeiter seriös helfen“, erklärt Schmidt. Zusätzlich sind die 23 Fahrzeuge mit dem grünen Defibrillator-Piktogramm markiert.

„Damit wird Wien sicherer gemacht“Zum Einsatz kamen die Geräte noch nicht. „Eigentlich zum Glück. In Österreich sterben aber jedes Jahr Tausende Menschen an plötzlichem Herztod. Wird es ernst, und wir sind in der Nähe, können wir Leben retten. Man kann nie wissen, wo und wann ein Ernstfall eintritt“, weiß der Wiener Unternehmer. Schmidt begrüßt die KURIER-Aktion: „Damit wird Wien sicherer gemacht. Genau den selben Zugang hatten auch wir, als unsere Autos mit Defis versehen wurden.“

Harry Kopietz, Wiener Landtagspräsident und Galionsfigur des Vereines „Puls“, will Defibrillatoren verstärkt in Wien einsetzten. Wir versuchen Firmenchefs zu überzeugen und bieten auch Schulungskurse für die Unternehmen an. Kopietz denkt schon einen Schritt weiter: „Auch in der Gastronomie sollten verstärkt Defis zur Verfügung stehen.“