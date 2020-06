Frühlingslüfterl heizt Schanigarten-Debatte neu an

Als Gastronom müsste sich Berndt Querfeld über milde Temperaturen und Sonnenschein in seinem Schanigarten eigentlich freuen. Das Problem ist nur: Er darf keine Gäste darin bewirten. Laut Schanigarten-Verordnung darf Querfeld erst am 1. März Stühle und Tische des Café Landtmann nach draußen stellen. Um die Thematik nicht immer wieder aufs Neue erklären zu müssen, steht seit Montag eine Tafel mitten im Schanigarten, die Gäste informiert.

Trotzdem ist die Regelung für den Kaffeehaus-Obmann der Wiener Wirtschaftskammer unverständlich: " Wien wird so oft als Weltstadt beworben. Aber in welcher anderen Weltstadt werden Gäste am Draußensitzen gehindert?" Es gehe ja nicht darum, bei Schnee und Eis einen Platz im Freien zu erzwingen. "Aber wenn Sonnenstrahlen die Menschen im Frühling ins Freie locken, dann würde ich einfach gerne acht, neun Tische nach draußen stellen."