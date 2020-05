Frau, die ihr Baby verlor, war schon Risiko-Patientin im AKH

Das Radio läuft nicht. Und auch den Fernseher in ihrem winzigen Wohnzimmer schalten Sandra W. und ihr Freund Markus kaum noch ein. Nur das Handy von Sandra W. läutet alle zwei Minuten. „Wahrscheinlich schon wieder ein Journalist“, sagt die 26-Jährige und steckt es in die Couch, wo sie das Läuten nicht hören muss. Ihr Freund Markus nimmt sie in den Arm.

Krankenhäuser, Ärzte, Journalisten. Ganz plötzlich wollen alle mit Sandra W. sprechen. Mit jener Frau, die trotz Blutungen erst im dritten Wiener Spital aufgenommen wurde und ihr Ungeborenes letztlich verloren hat. Im KURIER-Interview spricht Sandra W. über ihren Wunsch nach Aufklärung und ihren vierjährigen Sohn – den sie 2007 als Risikopatientin im AKH entbunden hat.

KURIER: Frau W., Sie haben Traumatisches hinter sich. Trotzdem wirken Sie sehr gefasst. Ist das nur Fassade?

Sandra W.: Durch die ganzen Medienberichte komme ich überhaupt nicht zum Nachdenken. Jedes Mal, wenn ich das Radio einschalte und die Berichte über mich höre, ist es ein Realitätsschock und alles steht wieder vor mir.

Was gibt Ihnen in dieser schweren Zeit Halt?

Mein Freund Markus und mein Sohn. Wir sprechen viel über das Vorgefallene. Auch mein Sohn fragt ja, wo das Baby jetzt ist.