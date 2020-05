Wiener Bettelverbot-Wahlkampf

Mit dem Thema Sicherheit konnte die FPÖ bei der Wahl im Burgenland punkten. Noch am Sonntag kündigte FPÖ-Klubchef Johann Gudenus im KURIER an, auch im Wiener Wahlkampf auf Asyl- und Sicherheitsthemen zu setzen. Bereits am Montag wurde diese Ankündigung umgesetzt.

Zum Auftakt ihrer Kampagne berief die FPÖ gestern, Montag, einen Sonderlandtag zum Thema Betteln ein. Eine klare Mehrheit sei in Österreich für ein Bettelverbot in den Städten, argumentierte FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus.

Ein generelles Verbot in Wien, das wollen die Blauen so nicht mehr. Denn so etwas ist in Österreich gesetzlich nicht möglich. Daher fordert die Wiener FPÖ jetzt ein sektorales Bettelverbot in der Stadt, wie dies zuletzt trotz Proteste in Salzburg eingeführt wurde.

In Wahlkampfmanier wetterte der Blaue Wolfgang Seidl gegen die "ausländische Bettel-Mafia". Die würde besonders am Naschmarkt aktiv sein. "Entweder sie führen das Bettelverbot vor dem 11. Oktober ein, oder wir machen es nach dem 11. Oktober", drohte er Rot, Grün und Schwarz. Doch die zeigten sich wenig beeindruckt und lehnten den Antrag der Freiheitlichen ab.