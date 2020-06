FPÖ stürzt bei den Erstwählern ab

Ist der rot-blaue Einbruch bei Erstwählern bloße Momentaufnahme oder Ausdruck eines bundesweiten Trends? Und können die Grünen mit ihrer ersten rot-grünen Koalition auf Landesebene langfristig an Schlagkraft zulegen? Peter Filzmaier ist skeptisch. "Zwar spiegelt das Ergebnis zweifelsohne das derzeitige Image der Parteien in ganz Österreich wider, aber von einem bundesweiten Trend zu sprechen, wäre verfrüht", sagt der Politologe. "Klar ist aber, dass die FPÖ mit dem Antreten von Stronach und Co. ihr Monopol als Protestpartei verliert – auch bei den Jungen." Die Grünen würden hingegen von ihrem Image als einziger "Nicht-Skandalpartei" profitieren, während die Roten mit Pickerln und Inseraten, die Schwarzen mit der Telekom und die Blau-Orangen mit einem ganzen Bundesland zu kämpfen hätten. "Die letzten Wahlen haben aber gezeigt, dass die FPÖ kurz vor Wahlen stark mobilisiert und dass sich die Leute lieber zu den Grünen als zu den Blauen bekennen, ist auch bekannt."

Und selbst wenn aus einer Momentaufnahme ein Trend werden sollte, müssten sich SPÖ und FPÖ nicht fürchten: "Es gibt in Wien mehr als doppelt so viele Wähler, die älter als 80 Jahre sind, als Jung- und Erstwähler zusammen", sagt Filzmaier. Das Match wird also woanders entschieden.