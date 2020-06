Wo Städter ihre Wurzeln finden

Erdäpfel

Frankreich

Kartoffeln

Holland

Klappertopf

Gleich nach dem Eingang stehen Kisten mit Lauch, Karotten und Roten Rüben, daneben eine voller. Im Regal sind Säcke mit Getreide. An der Wand wurden Tee und Speiseöle aufgestellt. Auch die Waage steht dort. Im Kühlschrank wird die Milch (in Glasflaschen) gekühlt. Sogar einen Nusskuchen gibt es an diesem Dienstag. "Den hat die Familie Schramm mitgeschickt, weil wir zum ersten Mal bei ihnen bestellt haben", erzählt Johanna (28). Das Warenlager der Food-Coop wird regelmäßig von Bauern aus den umliegenden Bundesländern beliefert. "Wenn der Fenchel ausoder dieauskommen, dann ist es für mich kein echtes bio mehr", sagt Johanna. Deshalb ist sie jetzt beim "".

Gemeinsam mit Lena packt sie ihre Einkaufstasche: 1,5 Kilogramm Karotten, ein Kilo Bohnen und ein Kilo Zwiebeln vom Bauern Helmut aus dem Waldviertel. Ein halbes Kilo Lauch, Rote Rüben und Topinambur vom Biohof Mogg in Herzogenburg. Das Öl und das Getreide ist vom Biobauernhof von Familie Schramm in Großengersdorf im Weinviertel, das Bier ist vom Kobersdorfer Schlossbräu im Burgenland. Welche Produkte bei welchen Bauern bezogen werden, beschließen die Mitglieder der Food-Coop selbst. Geliefert wird, was die Saison hergibt. "So haben wir auch Wurzelgemüse schätzen gelernt", sagt Jakob (31).