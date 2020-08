Fonds Soziales Wien gab 1,9 Euro Milliarden aus

Insgesamt betrug das Gesamtbudget des Fonds Soziales Wien (FSW) im Vorjahr 1,9 Milliarden Euro. Über 1,2 Mrd. Euro flossen 2019 in stationäre Pflegeplätze, mobile Pflege und Betreuung und Tageszentren. Das bestätigte die FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer anlässlich der Pressekonferenz zum Geschäftsbericht 2019 des Fonds Soziales Wien. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) blieb der Pressekonferenz am Freitag aus gesundheitlichen Gründen fern.

Ausbildungsoffensive

Neben dem stetigen Ausbau der Leistungen ist die Personalknappheit ein wichtiges Thema. Nachdem Ende 2019 mit einer Studie der zukünftige Personalbedarf erhoben wurde, starten nun der Fonds Soziales Wien, der Wiener Gesundheitsverbund und die FH Campus eine gemeinsame Ausbildungsoffensive: Bis 2024 wird die Anzahl der Ausbildungsplätze in Gesundheits- und Pflegeberufen schrittweise nahezu verdoppelt - auf 7.500 Plätze.

Fonds Soziales Wien hilft in schwierigen Situationen

Der Fonds Soziales Wien hat 2019 soziale Dienstleistungen für 112.300 Menschen organisiert und finanziert: für Wiener mit Pflege- und Betreuungsbedarf, Menschen mit Behinderung, Wohnungs- und obdachlose Menschen, Geflüchtete sowie Privatpersonen mit Schuldenproblematik.

Dafür wurden insgesamt über 1,7 Mrd. Euro aufgewendet. Erbracht werden diese Dienstleistungen von 170 Partnerorganisationen. "Wir blicken heuer aus einem absoluten Ausnahmejahr auf ein normales Geschäftsjahr zurück. Wir können also behaupten, das soziale Netz in Wien ist krisenfest", so FSW-Geschäftsführerin Anita Bauer.