Fluglärm: Ärger über Bures-Absage

Bei der Bürgerinitiative ist man über die Absage der Ministerin dennoch erbost: „Das ist schon eine interessante Entscheidung“, ätzt Karl Schiebel. „Schließlich ist Bures SPÖ-Spitzenkandidatin in Liesing.“

Kompetenzstreit Und warum wollte man keinen Vertreter der Austro Control am Podium haben? „Wir haben das abgelehnt, weil die Austro Control nichts weiter ist als eine ausgelagerte Behörde des Ministeriums. Deshalb fällt das Thema auch formal in seine Kompetenz“, sagt Schiebel. Denn in der Praxis würde die Austro Control die Flugrouten nur vorschlagen. Genehmigen würde sie das Ministerium.

Liesing zählt zu den am stärksten von Fluglärm betroffenen Wiener Bezirken. Die geforderten Ausweichrouten seien bisher mit Verweis auf die höheren Kosten und -Emissionen abgewiesen worden, kritisiert man bei der Bürgerinitiative. Gemessen am Gewinn an Lebensqualität seien diese aber zu vernachlässigen, lautet ihr Argument.

Durch den geplanten Bau der dritten Piste am Schwechater Flughafen befürchten sie eine weitere Verschlechterung ihrer Lage.