Flug-Sicherheit bis zum Nachwinken

Wer nach Schlangestehen am Check-in-Schalter und absolvierter Passkontrolle der Flughafenpolizei meint, er sei schon so gut wie in der Feriensonne, liegt falsch. Denn am Gate lauert bei Flugdestinationen in Staaten außerhalb des Schengen-Raumes grenzenloser europäischer Reisefreiheit eine allmächtige Hürde: Sicherheitspersonal privater Bodenabfertiger, die im Auftrag vieler Airlines Reisedokumente auf Einreise-Tauglichkeit im Zielland checken.

Schärfer als diese „Sheriffs" kontrollieren, geht`s nicht mehr. Kleine Mängel beim Reisepass oder Visum genügen und schon kann man dem Flieger nur noch nachwinken. Eine Wiener Familie, deren Ägypten-Urlaub vorzeitig am Flugsteig D 61 in Schwechat endete, ist dabei absolut kein Einzelfall.

„Wir haben uns schon so gefreut auf ein Paar Tage Sandstrand und Sonne", berichtet Unternehmer Gernot Schatz. Er hatte für sich, seine zweieinhalbjährige Tochter Juliette und seine Partnerin Delphine Leger (französische Staatsbürgerin) um 1352 Euro ein Restplatzpaket nach Sharm El Sheik mit Flyniki gebucht. „Es gab weder ein Problem beim Einchecken, noch bei der Sicherheits- und Passkontrolle. Erst, als wir beim Boarding waren, ging es los."

Eine Mitarbeiterin der Firma Austroport habe die Pässe kontrolliert und nach einem Blick auf den Pass der Frau erklärt: „Sie muss ihn noch einmal überprüfen und wir sollen an der Seite warten", schildert Schatz. Die Kontrollorin hatte eine leicht abgelöste Schutzfolie am linken, unteren Eck des Passfotos entdeckt. „Daraufhin hat sie die Folie angehoben, die ist prompt weiter eingerissen, und es hat geheißen, sie muss ein Foto des Passes ihrem Vorgesetzten schicken."