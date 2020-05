12-Jähriger beraubt, Vater stellt den Täter

Für viele 12-Jährige sind Superhelden zumeist fiktive Figuren wie Batman oder Spiderman. Für Kamil ist es sein Vater, Özcan Yangöz (44), der am Mittwoch kurz nach 13 Uhr einen Räuber verfolgte und stellte.

Kamil, 12, ein aufgeweckter Bub, war am Weg von der Schule ins Büro seines Vaters. Auf den letzten Metern, kurz nachdem er auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf aus einem Zug der 26er-Linie gestiegen war, sprach ihn ein Unbekannter an. "Gib mir dein Handy, sonst hau’ ich dich um", soll er laut Kamil gesagt haben. Und er soll ihn mit dem Umbringen bedroht haben. Der Gymnasiast händigte das Mobiltelefon aus. "Ich bin zwölf Jahre alt, der war mindestens doppelt so alt. Was hätte ich tun sollen?"

Kamil eilte ums Eck zum Büro seines Vaters und lief einer Mitarbeiterin weinend in die Arme. Die fackelte nicht lange, schnappte Kamil an der Hand und entdeckte unweit des Tatortes den Verdächtigen. Mit dem Handy eines Passanten verständigte die Frau den Vater des Jungen.

"Und dann", erzählt Kamil begeistert, "kam Papa". Der 44-jährige Geschäftsführer eines Autohauses sprintete die Länge einer Straßenbahnstation die Prager Straße entlang. Mit dabei war Kamil, der die passende Personenbeschreibung ablieferte.