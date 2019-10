Floridsdorf: Der "Einkaufsspitz" ist bald Geschichte

Im Floridsdorfer Zentrum soll ein Schandfleck bald der Vergangenheit angehören. Und zwar der sogenannte Einkaufsspitz an der Ecke Brünner Straße/ Angerer Straße, der seit 2013 leer steht.

Das 1984 errichtete und mit der Zeit verfallene Einkaufszentrum, dem selbst zu seiner Blütezeit Ostblock-Charme nachgesagt wurde, ist vielen im Bezirk längst ein Dorn im Auge. Anfang 2018 schien eine Nachnutzung bereits in Reichweite als die Investmentfirma Wien-wert als neuer Eigentümer ein Wohnprojekt an der Adresse in Aussicht stellte. Ein Insolvenzverfahren machte den Plan aber zunichte. Zudem zog ein Brand im heurigen Februar das Gebäude noch mehr in Mitleidenschaft.

Projekt "green21"

Jetzt wird ein neuer Anlauf gestartet, den Standort aufzuwerten: Am Mittwochabend einigte sich die Bezirksvertretung einstimmig auf einen neuen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan, der das Ende der Bauruine bedeuten soll. Unter dem Titel „green21 – Leben am Einkaufsspitz“ seien 187 Wohnungen, ein Schulungszentrum, Gastronomie und Gewerbe, 172 Parkplätze sowie eine Grünanlage als Anschluss an die neu gestaltete Pius-Parsch-Promenade geplant, berichtet Bezirkschef Georg Papai ( SPÖ). Ein Investor sei bereits gefunden.

Papai verspricht einen "zeitgemäßen Nutzungsmix in moderner Architektur". Rechtsgültig beschlossen werde der neue Flächenwidmungsplan "noch heuer" im Gemeinderat.