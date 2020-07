"Fett + Zucker" lockt mit veganen Sünden aus dem Garten

"Kuchen macht glücklich" lautet das Motto von Eva-Maria Trimmel, die sich mit ihrem Café "Fett + Zucker" im 2. Wiener Gemeindebezirk deutlich von einem normalen Kaffeehaus unterscheidet. Denn anstatt normaler Sachertorte und Co. bietet Trimmel ausschließlich vegane und vegetarische Kuchen an. Die vegane Produktpalette reicht dabei vom Apfelstreuselkuchen über Banana Bread bis hin zur Schokowurst. "Aber natürlich gehört in einen Brownie Butter, da kommt man nicht drum rum. Manches ist daher nur vegetarisch", sagt Trimmel.

Die Idee ist der Burgenländerin bereits vor fünf Jahren gekommen. "Ich war oft in Berlin. Da ist das normal, dass man sich in coolen Cafés zum Kuchenessen trifft. Bei uns in Wien gab es nur die traditionellen alten Kaffeehäuser, aber nichts für junge Leute", erzählt sie. Also hängte die studierte Architektin ihren Job an den Nagel, suchte nach einem passenden Lokal und eröffnete ihr kleines, feines Café.