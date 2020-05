Falscher Anwalt prellte Ehepaar um 360.000 Euro

In Graz ist am Dienstag ein 69-jähriger Mann festgenommen worden, der Versicherungsgelder in der Höhe von 360.000 veruntreut haben soll. Die Summe wäre eigentlich einem bei einem Verkehrsunfall schwer verletzten aus Wien stammendem Ehepaar zugestanden.

Nach dem Unglück im Jahr 2011 sei das Paar längere Zeit im Krankenhaus gewesen, erzählte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der 69-jährige Wiener nahm daraufhin mit den Eheleuten Kontakt auf, gab sich als Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei aus und bot sich den Eheleuten als Rechtsvertreter an. "Mittels Vollmacht schaltete er sich zwischen die Versicherung und die Unfallopfer und konnte so das Geld abzweigen", sagte Maierhofer.

Damit der Betrug nicht auffällt, habe der Mann dem Ehepaar in regelmäßigen Abständen eine kleine Summe auf deren Konto überwiesen. Insgesamt waren es 21.000 Euro, die der 69-Jährige an das Ehepaar zahlte. Wie sich herausstellte, waren ihnen allerdings von der Versicherung nach dem Unfall rund 380.000 Euro zugesprochen worden.

Die Staatsanwaltschaft Wien erließ daraufhin einen Festnahmeauftrag.