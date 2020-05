Meet and Tweed: Radeln mit Stil

Der 44-jährige David Marold ist Initiator des Tweed Rides in Österreich. Die Gruppe ist aber viel weniger starre Organisation als ein Freundeskreis, den eine gemeinsame Leidenschaft verbindet: das Radfahren.

"Gerade für die Stadt ist kein Verkehrsmittel so geeignet, wie das Fahrrad", findet Georg Brockmeyer. "Die Leute fragen immer, ob ich nicht schwitze. Aber ganz ehrlich, im Sommer in der U-Bahn schwitze ich drei Mal so viel." Außerdem könne man mit dem Rad immer bis zur Haustür fahren, ergänzt Franz Kainz.