Fahndung: Unbekannte sprengten Bankomat in Wien-Liesing

Der Bankomat einer Bankfiliale in Wien-Liesing ist Dienstagfrüh gesprengt worden, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger einen Online-Bericht von heute.at.

Durch die Detonation entstand erheblicher Sachschaden an dem Geldinstitut im Wohnpark Alt-Erlaa in der Anton-Baumgartner-Straße sowie den umliegenden Geschäften und Lokalen. Wie hoch der Schaden ist, dürfte so knapp nach dem Vorfall aber noch nicht feststehen.