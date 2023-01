Fahndung: Jugendliche sollen 15-Jährigen in Wien ausgeraubt haben

Der Vorfall in der Donaustadt soll sich bereits am 12. November vergangenen Jahres zugetragen haben: Zwei Jugendliche sollen an diesem Tag in einem Einkaufszentrum Bargeld von einem 15-Jährigen gefordert haben. Als dieser sich weigerte, sollen die beiden ihrem Opfer brutal dessen Umhängetasche entrissen haben.

Auf der Flucht

Die unbekannten Täter nahmen das Geld heraus, warfen die Tasche weg und ergriffen die Flucht. Die Wiener Polizei ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder.

Einer der Männer trug einen schwarzen Trainingsanzug mit rotem Querstreifen und weiße Sportschuhe. Der zweite Tatverdächtige hatte eine schwarze Jacke mit Kapuze und Baseball-Kappe an, dazu eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe.