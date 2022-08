Fahndung in Wien: Polizei sucht nach diesem Mann

In Wien-Leopoldstadt hat eine 18-Jährige am 2. Juli vergessen, ihre Bankomatkarte wieder einzustecken. Der junge Mann auf den Fotos steht nun im Verdacht, die Gunst der Stunde genutzt und die Bankomatkarte an sich genommen zu haben. Daraufhin soll der mutmaßliche Täter in einem Supermarkt in Wien-Liesing sowie in einer Trafik in Wien-Donaustadt eingekauft haben.