Fahndung: Bande mit Schwert soll Jugendlichen verprügelt und ausgeraubt haben

Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am 21. August im Wasserpark in Wien-Floridsdorf von acht unbekannten, mit Messern und einem Schwert bewaffneten Tätern überfallen. Dem Opfer wurde das Bargeld geraubt.

Der junge Mann war am Nachmittag alleine in dem Park unterwegs, als er von der achtköpfigen Gruppe eingekreist wurde. Die Verdächtigen sollen in gebrochenem Deutsch die Herausgabe von Bargeld verlangt haben.

Außerdem schlug einer der Männer dem Opfer ins Gesicht, wodurch der 17-Jährige stürzte. Am Boden soll ihm die Bande dann noch getreten haben.

Bilder gesichert

Während des Überfalls waren laut Angaben des Opfers zwei Männer mit einem Messer und ein Mann mit einem Schwert bewaffnet. Nach dem Raub flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Der Jugendliche suchte im Anschluss in die nächste Polizeiinspektion auf und erstattete Anzeige. Die daraufhin eingeleitete Sofortfahndung verlief jedoch ohne Erfolg.