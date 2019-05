Explosionsgefahr in Favoriten: A23 gesperrt, Gewerbegebiet evakuiert

In der Laaer-Berg-Straße im zehnten Bezirk ist es am Freitagvormittag zu einem Brand in einer Werkstatt gekommen. Die Berufsfeuerwehr Wien ist bereits vor Ort und derzeit vor allem mit der Kühlung der dort befindlichen Acetylen-Gasflaschen beschäftigt.

Aufgrund der hohen Explosionsgefahr dieses Gases wurde das umliegende Gewerbegebiet großräumig evakuiert. Ebenfalls mussten die Laaer-Berg-Straße, die Südosttangente im Bereich Laaer-Berg-Straße sowie der Verteilerkreis gesperrt werden. Polizeiunterstützung wurde bereits angefordert.

Polizei wird Flaschen aufschießen

Laut Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf werden die Gasflaschen nun unter laufender Kühlung abtransportiert. Ziel ist ein geeigneter Bereich, in dem die Polizei Löcher kontrolliert Löcher in die Flaschen schießen kann, sodass das Gas entweicht.