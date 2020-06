Ex-OGH-Präsident erfuhr, „wie es einem vor Gericht geht“

Dass man „in dieser Republik wegen so etwas ein Strafverfahren abhält“, hätte der pensionierte Präsident des Obersten Gerichtshofes „nicht gedacht“. Aber wenn Johann Rzeszut schon wegen falscher Zeugenaussage vor Gericht muss, dann will er das stehend hinter sich bringen. Was Richterin Claudia Geiler mit der Bemerkung unterbindet: „Bleiben S’ sitzen, Sie können net a Stund’ stehen!“

Rzeszut war Mitglied jener Evaluierungskommission, die behördliche Fehler im Entführungsdrama um Natascha Kampusch aufdecken sollte. „Mein kritischer Standpunkt ist ja bekannt“, sagt Rzeszut, der die Einzeltätertheorie anzweifelt. Außerdem unterstellte er dem Entführungsopfer öffentlich, eine Schwangerschaft verheimlicht zu haben. Darin verbiss sich ein Abteilungsinspektor der Polizei und versuchte im Februar 2012 auf eigene Faust in einer Volksschule, an die DNA eines Mädchens zu gelangen, das er für die Tochter von Natascha Kampusch hielt.

Davor und danach stand der (wegen Amtsmissbrauchs nicht rechtskräftig zu zehn Monaten bedingt verurteilte) Polizist mit Rzeszut in regem persönlichen und telefonischen Kontakt (wie eine Rufdaten-Rückerfassung ergab). Am Tag der illegalen Aktion in der Schule gab es vier Versuche von Rzeszut, den Polizisten zu erreichen. In einem SMS informierte dieser den einstigen Höchstrichter, er habe nicht ausgesagt, von ihm angestiftet worden zu sein.