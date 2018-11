Es wird eng: Die große Parkplatzsuche

„Na, ich fahr’ ned weg!“, ruft die 75-jährige Ernestine S. dem Autofahrer zu. Dann putzt sie weiter ihr Auto. „Seit 14 Tagen steh’ ich jetzt schon da“, sagt sie zum KURIER. Da, das ist Am Kanal, Ecke Weißenböckstraße; jenem Grätzel in Simmering, in dem gerade nicht mehr das Parkpickerl notwendig ist. „60 Jahre leb’ ich da. Wir hatten immer Parkplätze. Aber jetzt? Alles voll! Ich trau mich nimma wegfahren.“ Sie deutet auf die gegenüberliegende Straßenseite. Fast jedes dritte Auto stammt nicht aus Wien, es sind Pendler aus Bruck an der Leitha, Wiener Neustadt, der Slowakei oder Ungarn.

Ernestine S. ist nicht die Einzige, die beim KURIER-Lokalaugenschein Donnerstagmittag klagt. „Es ist sehr ärgerlich“, sagt Robert Kornjatky. „Ich muss jetzt mit dem Bus zum Zentralfriedhof, um mein Auto abzuholen.“

Mit der Einführung des Parkpickerls lediglich in der Zone A von Simmering (wie es die Bewohner bei der Befragung gewünscht hatten) ist eingetreten, was Verkehrsexperten prognostiziert hatten: Engpässe im übrigen Teil des Bezirks. Der typische Verdrängungseffekt.