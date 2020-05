Es melden sich immer mehr Opfer

Herr D. war bereits in den 50er-Jahren im Kinderheim Schloss Wilhelminenberg. "Das war das Paradies", sagt er heute. "Ich glaube die Vorwürfe der zwei Frauen nicht." Eine 70-jährige Wienerin wiederum erinnert sich an die Jahre um 1949 zurück. Sie spricht von Erziehern, die manchmal täglich, manchmal nur mehrmals in der Woche "besoffen zu uns ins Mädchenzimmer gekommen sind und uns vergewaltigt haben". Die brisanten Aussagen dieser Frau werden vom KURIER penibel nachrecherchiert und demnächst veröffentlicht. "Wo kann sich meine Bekannte hinwenden?", fragt Frau R. aus Wien an der KURIER-Hotline (Tel. 01/52100-2663). "Sie war auch am Wilhelminenberg. Was die dort erlebt hat, war

schrecklich. Sie traut sich aber mit niemandem darüber zu sprechen."



Reaktionen kamen auch aus den Parteien. Der Wiener SP-Gemeinderat Heinz Vettermann: "Die Stadt Wien ist um eine lückenlose Aufklärung der Geschehnisse in Wiener städtischen Heimen bemüht. Alle strafrelevanten Erkenntnisse die zu Tage treten, werden umgehend an die Staatsanwaltschaft übermittelt."



FP-Chef Heinz-Christian Strache forderte, dass "sämtliche Akten seit Bestehen des Kinderheims" geöffnet werden müssen. Die Vorfälle am Wilhelminenberg müssten restlos aufgeklärt werden.