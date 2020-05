Erst Grab, dann Würstelstand

Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten“, sang schon Wolfgang Ambros. Doch im Gegensatz zum Liedtext war zu Allerheiligen der Eintritt für die Lebenden ausdrücklich erwünscht. Und wie sie alle kamen. Zigtausende Wiener und Wien-Besucher pilgerten am Freitag zu Europas zweitgrößtem Friedhof um in der morbid-friedlichen Atmosphäre zwischen den Gräbern zu wandeln. Und sich danach, vor den Toren, die eine oder andere Schaumrolle, „Eitrige“ oder einen Glühwein zu gönnen. Grabpflege auf Wienerisch eben.

„Viele Menschen kommen nur zu Allerheiligen“, sagt Friedhofsverwalter Andreas Kals, Herr über 330.000 Gräber. Rund um den katholischen Feiertag sei die stärkste Zeit, gefolgt vom Muttertag. „In den letzten Jahrzehnten sind die Besucher aber weniger geworden“, erzählt Kals und es schwingt Bedauern in seiner Stimme mit. Dem müssen auch die „Blumenstandler“ zustimmen. „Schauen Sie sich um, wo sind die Jungen?“, fragt Maria Pausch vom Gartenbau Kontner.

Zumindest die Kleinen sind zahlreich mit ihren Familien unterwegs. Hufgetrappel, Maroniduft – an Tor 2 herrscht fast schon Volksfeststimmung. „Wir haben uns gedacht, wir schauen uns heut’ den Zentralfriedhof an“, erzählt Karin S. aus Niederösterreich, die mit ihren zwei Kindern und der Oma durch die Alleen schlendert. Wer nicht gehen will, kann fahren. Zwar haben Autos am 1. November Fahrverbot, doch erstmals durften die Fiaker trotzdem Besucher durch den Zentralfriedhof kutschieren.