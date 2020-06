Erschossener Räuber: Polizei fasst Komplizen

Der Verdächtige trug anscheinend immer noch die Kleidung vom Überfall und wurde dadurch auf der Straße erkannt. Bei dem 20-Jährigen handelt es sich ebenfalls um einen litauischen Staatsbürger. Auch wenn der Verdächtige behauptet, mit dem Raub nichts zu tun zu haben, sondern lediglich in der Nähe des Tatortes gewesen zu sein, so sind sich die Ermittler um Oberstleutnant Robert Klug ziemlich sicher, den Richtigen geschnappt zu haben. Der 20-Jährige wurde am Samstag mithilfe eines Dolmetschers lange einvernommen. Nach dem dritten Komplizen wird weiter gefahndet. Das überfallene Paar hatte Todesangst und ist von den Geschehnissen schwer mitgenommen, war über ihren Sohn, Michael K., zu erfahren. Der Uhrmachermeister befand sich in den vergangenen Tagen im Ausland auf Urlaub. Seine Eltern würden jetzt Ruhe brauchen. Sie müssten die Erlebnisse erst verarbeiten.

In Bezug auf den noch flüchtigen Täter des Überfalles bittet das Landeskriminalamt um sachdienliche Hinweise unter 01/313 10-33 800.