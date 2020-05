Strasser ist mit einem Fuß schon aus Gefängnis

Ernst Strasser hat es geschafft: Der ehemalige ÖVP-Innenminister und EU-Abgeordnete ist mit einem Fuß aus dem Gefängnis, am anderen wird ihm in wenigen Tagen die Fußfessel angelegt. Damit werden seine beruflichen Wege in der Beratungsagentur seiner Lebensgefährtin sowie eingeschränkte private Besorgungen überwacht. Der Wochenplan wird vom Verein Neustart überwacht und aktualisiert. Dafür darf Strasser daheim wohnen und muss nach der Arbeit nicht mehr in die Justizanstalt Simmering schlafen gehen.