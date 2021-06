250 Kilo schwere Fliegerbombe gesprengt

Der Entminungsdienst des Bundesheeres hat am Freitag in Wien-Donaustadt eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg gesprengt. Das Kriegsrelikt, eine amerikanische Fliegerbombe wurde gegen 8.30 Uhr von einem Förster in der Lobau auf dem Areal einer Tankstelle in der Raffineriestraße gefunden worden. Gegen Mittag wurde der Bereich großräumig abgesperrt, mehr als 100 Beamte waren im Einsatz.