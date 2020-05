Leonesa kann Antrag auf Bleiberecht stellen

Leonesa und ihre Familie werden am Freitagvormittag einen Antrag auf humanitäres Bleiberecht stellen", sagt Andreas Lepschi. Der Anwalt der 12-jährigen Kosovarin schlägt somit vermutlich das vorerst letzte Kapitel jener Causa auf, die zuletzt zahlreiche Wiener bewegte: Leonesa Mujaj lebt seit mehr als fünf Jahren in Wien, geht hier zur Schule, spricht fließend Deutsch – und sollte dennoch in den Kosovo abgeschoben werden. Die Höchstrichter des Asylgerichtshofs kamen in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass im Falle des Mädchens "kein substanzielles Integrationsbestreben nachweisbar" sei.