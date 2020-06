Einsturzgefahr: Wieder Haus in Wien evakuiert

Insgesamt 20 Wohnungen wurden Dienstagabend in einem Haus in der Kienmayergasse 37 in Wien-Penzing evakuiert. Eine Bewohnerin des Mehrparteienhaus entdeckte Risse in den Wänden ihrer Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. "Der Verdacht war nicht unbegründet", sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler Dienstagabend. Vom ersten bis zum dritten Stock und auch im Stiegenhaus wurden Risse entdeckt, das Haus wurde als einsturzgefährdet eingestuft. Die elf in Sicherheit gebrachten Bewohner wurde vorübergehend in den Einsatzfahrzeugen beherbergt und mit Tee versorgt. Auch ein Baby und ein Kind waren unter den Evakuierten.