Einbruchsopfer: Die Verunsicherung ist weiter da

"Wir waren Abends zu einem großen Essen eingeladen, als der Anruf kam", erinnert sich Harald Serafin. Als das Paar nach Hause raste, wurde es bereits von sieben Polizisten und einem kreisenden Hubschrauber empfangen – die zweite Alarmanlage hatten die Täter nicht ausschalten können. "Als wir in die Wohnung gekommen sind, war auf den ersten Eindruck alles intakt, nichts zerstört", erinnert sich Ingeborg Serafin. "Aber als wir dann ins Schlafzimmer gekommen sind ... Alle Laden waren offen, alles war ausgeräumt und durchwühlt." Der Schmuck, der gestohlen wurde, hatte auch einen persönlichen Wert. "Darunter war zum Beispiel ein Ring mit einem Aquamarin von meiner Mutter. Dem habe ich lange nachgeweint", schildert Ingeborg Serafin. "Jetzt will ich keinen Schmuck mehr. Das macht keinen Sinn. Was soll ich damit tun? Ihn ins Schließfach auf die Bank bringen?"

Die erste Tage nach dem Einbruch habe man nicht schlafen können, erinnert sich das Paar. "Unsere größte Panik ist, dass Einbrecher kommen, wenn wir zu Hause sind. Das Gefühl ist grauenhaft", sagt Harald Serafin.

Die Sicherheitsvorkehrungen wurden erhöht. Der aufmerksame Blick auf die Umgebung, wenn man das Haus verlässt, ist geblieben. Und das Misstrauen. Denn die Serafins wissen: Sie wurden damals tagelang beobachtet. "Einmal hat es an der Wohnungstür geläutet. Ein gut gekleideter Mann stand davor und fragte, ob ich ihm einen Kugelschreiber borgen kann", erinnert sich Ingeborg Serafin. Sie ist sicher: Er wollte die Wohnung auskundschaften. Und erst vor Kurzem sei wieder ein Unbekannter im Haus gewesen. "Ich habe ihn angesprochen, wen er denn sucht. Er sagte: Seine Mutter. Doch das kann gar nicht sein, ich kenne alle Leute in diesem Haus. Aber was willst du da tun? Er hat ja nichts gemacht."

Damals übrigens dürften zwei Männer und zwei Frauen den Einbruch begangen haben. Augenzeugen gibt es. Geschnappt wurde die hoch professionelle Bande aber nie.