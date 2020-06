Einbruch bei Minister Rupprechter

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter ( ÖVP) erreichte die unerfreuliche Nachricht am Montagvormittag. Noch während er auf dem Podium bei der Wintertagung des Ökosozialen Forums im Austria Center in Wien-Donaustadt saß, wurde der Tiroler vom Einbruch in sein Wiener Haus informiert.

Rupprechter ließ sich vor den Hunderten Landwirten aus ganz Österreich nichts anmerken, bat die Podiumsgäste jedoch die Redezeiten nicht zu überschreiten, denn "die Umstände erfordern es leider, die Diskussion pünktlich zu schließen". Danach fuhr der Minister schnell zu seinem Zweitwohnsitz in Wien-Währing.

Dort angekommen, war die Polizei längst vor Ort und sicherte jede Menge Einbruchsspuren. Denn die Täter-Gruppe ging alles andere als vorsichtig vor. Ohne lange zu zögern kletterten die Männer über die Gartenmauer des Hauses, schlugen die Terrassentüre ein und drangen so in das Gebäude ein.

Der verursachte Lärm dürfte jedoch eine Nachbarin aufgeschreckt haben: Um 8.55 Uhr wurde die Polizei von einer Anrainerin alarmiert. Polizeisprecher Roman Hahslinger bestätigte: "Die Dame wohnt in unmittelbarer Nähe des Minister-Grundstücks. Sie muss die Täter beobachtet haben. " Sofort fuhren mehrere Streifenwagen zum Tatort.